Свыше 460 кг некачественных овощей, фруктов и ягод сняли с продажи в Подмосковье по итогам проверок в июле

В Подмосковье в июле провели более 45,5 тыс. исследований овощей, фруктов и ягод. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, были проведены более 24,9 тыс. исследований овощей, свыше 16,8 тыс. исследований фруктов и около 3,7 тыс. исследований ягод. Продукцию проверяли на наличие нитратов, оценивали ее внешний вид, проводили дозиметрический контроль.

По итогам исследований с продажи сняли более 460 кг продукции несоответствующего качества, в том числе 262 кг овощей, 152 кг фруктов и 48 кг ягод.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.