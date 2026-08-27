Народная программа: в Щелкове после масштабного капитального ремонта открылась взрослая поликлиника

В Щелкове завершился масштабный капремонт взрослой поликлиники №2 на Парковой улице. В здании отремонтировали фасад и кровлю, привели в порядок внутренние помещения, расширили врачебные кабинеты и зоны ожидания.

В поликлинике работают 96 специалистов. В числе новых отделений — неотложная помощь, ультразвуковая и функциональная диагностика, медицинская профилактика.

«Здание давно требовало ремонта – оно было построено в далеком 1961 году, последний капитальный ремонт проводился в 1991-м. Сейчас здесь созданы современные условия для работы врачей и приема пациентов. Благодаря новому оборудованию и собственной операционной перечень услуг расширится — все будет доступно в одном месте», — отметил глава округа Андрей Булгаков.

Модернизация объектов здравоохранения была одним из главных наказов жителей в народную программу «Единой России», принятую в 2021 году. За это время в регионе построили более 60 новых медучреждений, привлекли свыше 57 тыс. новых медицинских специалистов. В этом году планируется построить 17 новых учреждений и отремонтировать более 70.