Банк, который рисковал слишком сильно: почему ЦБ добился ликвидации Индустриального сберегательного

Суд вынес вердикт о принудительной ликвидации банка, который не входил в государственную систему страхования вкладов. Ранее, 12 декабря 2025 года, регулятор отозвал у него лицензию, ссылаясь на многочисленные нарушения.

В качестве причин такого решения ЦБ указал неоднократные нарушения банковского законодательства и нормативных актов, а также систематическое несоблюдение правил по противодействию отмыванию доходов. Кроме того, регулятор отметил системную недооценку кредитных рисков и регулярное проведение подозрительных крупных операций, которые могли быть направлены на вывод средств в теневой сектор экономики.

Иск о банкротстве и ликвидации был принят судом к производству 29 декабря. Таким образом, менее чем за месяц после отзыва лицензии судебная инстанция приняла окончательное решение о прекращении деятельности проблемного финансового учреждения.