Банк России доработает новую банкноту в одну тысячу рублей

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», – говорится в сообщении Банка России.

16 октября Банк России представил новый дизайн двух банкнот номиналом 1000 и 5000 тысяч рублей. На купюре номиналом 1000 рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа.

На пятитысячной купюре изображены главные достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Владимир Легойда, комментируя новый вид купюры, заявил, что дизайнерам стоило бы более тщательно выбирать объекты, которые планируют разметить на купюрах. Он отметил, что другой подход позволил бы избежать лишнего напряжения.

Новый дизайн банкноты вызвал критику со стороны Российской православной церкви (РПЦ), так как на изображении здания церкви, при которой расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, нет креста.

С Легойдой согласился сенатор Андрей Клишас, который заявил, что размещение церкви без креста является «провокационным» решением.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Такое решение в регуляторе объяснили намерением сохранить стабильность на рынке на фоне инфляции. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 27 октября 2023 года.