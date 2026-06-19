Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, снижение ставки стало девятым подряд с момента начала цикла смягчения денежно-кредитной политики год назад. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, однако в целом сохраняются на повышенном уровне.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция, как ожидается, сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.

Решение регулятора оказалось более осторожным, чем ожидало большинство аналитиков: консенсус-прогноз предполагал снижение на 50 базисных пунктов — до 14%. Лишь некоторые эксперты прогнозировали шаг в 25 б. п., до 14,25%. Такой вариант, в частности, называли базовым в Альфа-банке.

В ЦБ пояснили, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.