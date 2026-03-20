Банк России снизил ключевую ставку до 15%

Банк России 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых, сообщило РБК. Это седьмое подряд снижение с июня 2025 года. Решение совпало с ожиданиями рынка: 26 из 30 опрошенных аналитиков предсказывали именно такой шаг.

Совет директоров ЦБ обосновал свое решение несколькими факторами. Во-первых, завершился перенос в цены эффекта от повышения налога на добавленную стоимость. Инфляция по итогам февраля составила 5,9%, а сезонно сглаженный показатель за февраль к январю снизился до 0,47%.

Во-вторых, сводный индикатор бизнес-климата впервые с 2022 года ушел в отрицательную зону. Оценка бизнесом текущей инфляции также снизилась — с 24,1 до 14,4 процентного пункта.

Вместе с тем регулятор отмечает и негативные факторы: сохраняется неопределенность вокруг цены отсечения нефти в бюджетном правиле, операции по которому приостановлены. Нет ясности и по пересмотру расходов бюджета. Инфляционные ожидания населения, напротив, выросли: с 13,1% до 13,4%. Наблюдаемая инфляция в марте также ускорилась — с 14,5% до 15,6%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.

Ранее ЦБ предупредил о двузначной инфляции при резком снижении ставки до 3%.