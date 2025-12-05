«Банк следит за каждой купюрой». В России ввели усиленный контроль за снятием наличных

Объем допустимой к снятию в банкоматах наличности определяется кредитной организацией индивидуально для каждого держателя карты. Такие внутренние правила не универсальны и варьируются от клиента к клиенту, пояснил агентству «Прайм» адвокат Дмитрий Пашин (МКА «Клишин и партнеры»).

По словам эксперта, наиболее распространенные суточные рамки находятся в диапазоне 100–300 тысяч рублей, а месячные могут достигать 1–3 миллионов. Однако эти цифры носят ориентировочный характер. Фактический лимит формируется на основе целого ряда персональных факторов: выбранного тарифного плана по карте, уровня клиентского статуса и глубины взаимоотношений с финансовым учреждением. В привилегированном положении, как правило, оказываются клиенты, участвующие в зарплатных проектах компании или пользующиеся премиальными банковскими продуктами, – для них лимиты часто повышены.

Пашин также обратил внимание на ужесточившиеся с сентября правила контроля за операциями выдачи наличных. Теперь банки обязаны проводить дополнительный анализ каждой такой транзакции, чтобы исключить риски мошенничества или факт снятия средств под принуждением. Для этого алгоритмы сверяют параметры операции с утвержденным Банком России перечнем индикаторов, свидетельствующих о возможном отсутствии добровольного согласия владельца карты.

Ранее сообщалось о том, что выбор дизайна купюры в 10 тыс. руб. останется за ЦБ России.