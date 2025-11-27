Банки и маркетплейсы вступили в борьбу за контроль над платежами

В российской цифровой торговле развернулось серьезное противостояние между банками и крупными маркетплейсами. Причиной конфликта стала ценовая политика онлайн-площадок, предлагающих специальные скидки только покупателям, которые расплачиваются картами их собственных банков. Эта практика вызвала резкую реакцию финансового сообщества, а затем и регулятора — Центробанк официально встал на сторону кредитных организаций и выступил за запрет дифференциации цен в зависимости от способа оплаты. По словам юриста Александра Хаминского, суть проблемы заключается в стремлении маркетплейсов создать замкнутую экосистему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что изначально они применяли административное давление на продавцов, заставляя их работать в убыток, затем перешли к субсидированию скидок, а сейчас используют собственные банковские структуры для контроля над денежными потоками. Покупатель, пользуясь картой платформы, получает лучшую цену, а продавец получает оплату на счет в том же банке. Таким образом, вся финансовая цепочка замыкается в рамках одной корпоративной структуры.

По мнению юриста, подобная монополизация расчетов приводит к серьезным последствиям для всего рынка. Независимые онлайн-магазины и традиционная офлайн-розница не могут конкурировать с искусственно заниженными ценами, что ведет к их постепенному вытеснению с рынка. Покупатель, привлеченный выгодой, лишается реального выбора, а продавцы попадают в полную зависимость от правил, диктуемых площадкой.

Он отметил, что наблюдается системная трансформация рынка, где доминируют несколько игроков, контролирующих не только витрину и логистику, но и финансовые потоки. Это ограничивает здоровую конкуренцию и в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на экономике в целом. Вмешательство регулятора указывает на осознание этих рисков и попытку восстановить равные условия для всех участников рынка.

