«Торговое рабство»: Герман Греф раскритиковал скидки маркетплейсов

Герман Греф резко раскритиковал практику маркетплейсов, которые предоставляют скидки только владельцам карт своих дочерних банков. Глава Сбербанка назвал такой подход «торговым рабством» и призвал власти срочно уравнять условия конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Германа Грефа, ситуация, когда покупатель вынужден заводить карту конкретного банка для получения скидки, создает абсолютно неравные и нерыночные условия. Он подчеркнул, что не выступает против скидок как таковых, но против системы, которая принуждает к выбору в пользу одного финансового института.

Критику главы Сбербанка поддержала и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ранее назвавшая такие методы нечестной конкуренцией. Проблема приобрела серьезный масштаб: по оценкам Грефа, только в 2025 году из-за подобных схем маркетплейсы недоплатили в государственный бюджет около 1,5 трлн руб. Регулятор уже предложил Минэкономразвития запретить площадкам менять цену в зависимости от способа оплаты и ограничить продажи финансовых продуктов их дочерних банков.

