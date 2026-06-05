Свыше 48 тыс. девятиклассников Московской области сдали ОГЭ по 7 предметам

5 июня прошел очередной этап основного периода основного государственного экзамена (ОГЭ). Выпускники 9-х классов сдавали экзамены по географии, информатике (в формате КОГЭ), обществознанию, физике, химии, истории и биологии. В испытаниях приняли участие более 48 тыс. школьников, сообщили в пресс‐службе Министерства образования Московской области.

Распределение участников по предметам оказалось следующим: география — 12 тыс. человек, информатика — 9,5 тыс., обществознание — 9,2 тыс., физика — 4,8 тыс., химия — 3,9 тыс., история — 1,4 тыс. и биология — 7,1 тыс.

Экзамены проводились на 592 экзаменационных площадках, за ходом испытаний следили более 1000 специалистов. Все мероприятия прошли в строгом соответствии с установленными правилами, обеспечивающими прозрачность и объективность оценки знаний.

Продолжительность испытаний варьировалась в зависимости от предмета. На выполнение заданий по географии, информатике и биологии отводилось 2 часа 30 мин., а по обществознанию, физике, истории и химии — 3 часа.

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