«Торт за 500 тысяч, эвакуатор для жениха и «Жигули» для невесты: во сколько обошлась свадьба Ани Покров и Артура Бабича?

Блогеры Анна Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу, которая обсуждается не только в соцсетях, но и в профессиональных кругах ивент-индустрии. Торжество состоялось 4 июня в пространстве Hide, расположенном в живописном Хлебниковском лесопарке в Подмосковье, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По подсчетам самой пары и организаторов, общая стоимость праздника превысила 10 млн рублей.

В эту сумму вошли аренда особняка площадью 600 квадратных метров — 420 тысяч рублей. Услуги свадебного организатора обошлись в 3 млн рублей. Кейтеринг стоил 10 тысяч рублей на человека, декор банкетного зала — 500 тысяч рублей, работа персонала — 1 млн рублей. Отдельно оплачивались фото- и видеосъемка (1,5 млн рублей) и развлекательная программа (около 600 тысяч рублей).

Транспортный вопрос пара решила креативно: жениха спустили с машины-эвакуатора, а невеста приехала на «Жигулях» с бежевыми рюшами.

Аня Покров сменила три дизайнерских платья от Татьяны Кочновой, общая стоимость которых превысила 2 млн рублей. Макияж и укладку для невесты делала известный визажист Гоар Аветисян. Кульминацией вечера стал девятиярусный торт от Ольги Лакомки, оцененный в 500 тысяч рублей.

Церемония бракосочетания прошла в беседке. Отмечается, что итоговая сумма могла быть еще выше, однако часть услуг была получена по бартеру. Тем не менее, свадьба Покров и Бабича уже вошла в список самых громких и дорогих торжеств года в блогосфере.

Ранее сообщалось, что жителей Санкт-Петербурга возмутила свадьба, которую вел Иван Ургант.