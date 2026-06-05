Предприятия народных художественных промыслов Московской области принимают участие в ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня Санкт‐Петербург принимает 29‐й Петербургский международный экономический форум — ключевое событие деловой жизни России. В рамках масштабной выставки форума впервые появился специальный стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», организованный Министерством промышленности и торговли РФ. Эта площадка объединила мастеров и предприятия из разных уголков страны, позволив им продемонстрировать богатство национальных традиций.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, от региона на престижной площадке представлены 3 легендарных предприятия, каждое из которых олицетворяет вековые традиции русского декоративно‐прикладного искусства.

Фабрика лаковой миниатюры «Федоскино» привезла в Санкт‐Петербург коллекцию эксклюзивных работ: изысканные шкатулки, выразительные панно и миниатюрные композиции. Все изделия выполнены в технике многослойного письма масляными красками по папье‐маше.

Жостовская фабрика декоративной росписи представила не только свои знаменитые подносы, ставшие символом русского художественного промысла, но и новую чайную композицию. В ее состав вошли самовар и подстаканники, выполненные в узнаваемом жостовском стиле. Объединение «Гжель» продемонстрировало элегантную чайную посуду из фарфора с традиционной синей росписью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что немецкие партнеры продолжают развивать свои предприятия в регионе.