«В эту канализацию не пойду»: Кустурица ответил на вопрос о возможном выдвижении в президенты Сербии

На прямой вопрос, мог ли бы он когда-нибудь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, Кустурица ответил категорическим отказом. «В эту канализацию я не пойду», — заявил он, добавив с улыбкой, что в Сербии заниматься политикой — дело «не совсем благоприятное». Режиссер не стал вдаваться в подробности, но его ответ не оставил сомнений в отношении к местному политическому истеблишменту.

Кустурица, известный не только своими фильмами, но и активной гражданской позицией, ранее не раз критиковал как сербские власти, так и западные политические элиты. Однако, как следует из его слов, участвовать в политической борьбе лично он не намерен. Режиссер предпочитает оставаться в творчестве, оставляя прямые политические амбиции другим. Сам Кустурица в том же интервью рассказал о новых кинопроектах, подтвердив, что его главное призвание — это камера и сцена, а не президентское кресло.

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