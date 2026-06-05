Когда на пенсию отправляют раньше срока: что происходит с человеком

Принудительный выход на пенсию, когда работодатель мотивирует сотрудника в возрасте самостоятельно покинуть должность, может ощущаться почти как потеря близкого человека, пишет Closer Weekly со ссылкой на психологов. Особенно тяжело, когда человек сам еще не был готов уходить, но его фактически подтолкнули к этому решению.

Психолог Шэрон Гроссман объясняет: работа для многих — это не только зарплата. Она дает структуру дня, чувство пользы, круг общения и ощущение собственной значимости. Поэтому внезапная потеря профессии может вызвать шок, злость, грусть, тревогу и даже настоящее горе.

Главная боль здесь — потеря контроля. Человек может начать спрашивать себя: «Кто я теперь без этой должности? Нужен ли я еще? Есть ли у меня будущее?» Если карьера строилась десятилетиями, такой удар особенно силен.

Клинический психолог Аугусто Бланко советует не замыкаться. Важно говорить с близкими о том, что произошло, и не пытаться тащить все в одиночку. Это помогает психике «переварить» ситуацию и постепенно выстроить новый план.

Психолог Натали Пикеринг считает, что после такого ухода важно сохранить смысл: наставничество, учеба, творчество, волонтерство, помощь другим или отношения с близкими. Конкретное занятие не так важно, как ощущение, что человек по-прежнему нужен и может влиять на свою жизнь.

Принудительная пенсия может сбить с ног, но она не обязана становиться концом личной истории. Иногда это болезненный переход — не выбранный, но все же проходимый.