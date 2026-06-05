«Где я буду жить в старости?»: уехавший из РФ Привольнов рассказал о панических атаках из-за отсутствия жилья в Израиле

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию, признался, что его охватывают панические атаки при мысли о старости без собственной недвижимости. Своими переживаниями он поделился в интервью с блогером Ильей Варламовым*. Запись беседы доступна на YouTube.

В ходе разговора Варламов заявил, что у него нет и не планируется недвижимости за рубежом. Тогда Привольнов спросил собеседника, не мучает ли того тот же страх: что будет, когда в старости исчезнет возможность зарабатывать. По словам телеведущего, его самого иногда накрывает паническая атака на эту тему. В ответ Варламов выразил мнение, что владелец недвижимости может лишиться ее задолго до наступления старости, тем самым обесценивая саму идею покупки жилья как гарантии спокойной старости.

Ранее блогерша Энди Кикнадзе попала в ДТП в Москве.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга