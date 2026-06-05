Неожиданная находка пенсионеров: в реке нашли холодильник с телом внутри

В башкирском городе Салават местные жители обнаружили у реки заколоченный морозильный ларек. Внутри находилось тело мужчины. Об аресте подозреваемого в совершении убийства сообщило РИА Новости, ссылаясь на официальные данные от пресс-служб сразу двух ведомств — Следственного управления СК РФ по Башкирии и регионального МВД.

Как уточнили следователи, под стражу взят 35-летний житель Салавата. Именно ему предъявлено обвинение. По версии Следственного комитета, события тянутся еще с декабря прошлого, 2025 года. Тогда обвиняемый вместе с приятелями употреблял алкоголь. В какой-то момент между ним и его товарищем, которому было 67 лет, вспыхнула ссора на бытовой почве. Затем началась драка, в ходе которой мужчина и нанес оппоненту смертельные травмы.

«Для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества. Тело погибшего было обнаружено местными жителями в мае», —сообщает следствие.

В пресс-службе МВД по Башкирии также рассказали о том, как нашли погибшего. Два пенсионера, приехавшие на дачу, заметили в воде холодильник. Они подумали, что в хозяйстве такая вещь лишней не будет. Дачники открыли дверцу, которая оказалась прикручена саморезами. Внутри они увидели расчлененное тело. Позже личность погибшего удалось установить — помогли отпечатки пальцев.

«Им оказался ранее судимый за повторное управление транспортом в состоянии опьянения 67-летний уроженец Мелеузовского района. На теле эксперты обнаружили множественные тяжелые травмы. Также по результатам исследования было установлено, что смерть наступила несколько месяцев назад», — сообщили правоохранители.

При этом в правоохранительных органах предпочли не раскрывать, какая судьба постигла соучастника, который помогал скрывать следы преступления.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в реке Луже обнаружили чемоданы с останками мужчины.