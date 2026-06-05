«Шестой совместный проект под угрозой»: Netflix заморозил съемки исторического фильма о Ганнибале с Вашингтоном

Голливудский проект, который должен был рассказать о легендарном карфагенском полководце Ганнибале, оказался на грани срыва. Как пишет интернет-портал «Южный федеральный», стриминговая платформа Netflix приняла решение приостановить подготовку к съемкам на предпроизводственном этапе.

Отмечается, главную роль в фильме должен был исполнить двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон, а режиссерское кресло доверили Антуану Фукуа. Для этой творческой пары картина могла стать шестым совместным проектом.

Официальная причина задержки — разногласия по бюджету между продюсерами и руководством студии. Стороны не смогли договориться о сумме финансирования, и было решено взять паузу для доработки проекта. Конкретные сроки возобновления подготовки к съемкам пока не называются.

Сюжет фильма был посвящен ключевым военным походам Ганнибала против Римской республики во время Второй Пунической войны (218-201 годы до нашей эры). Этот период считается одним из самых драматичных в античной истории.

Однако вокруг проекта с самого начала возникали споры. Кастинг Вашингтона вызвал негативную реакцию у местного населения Туниса. Дело в том, что Ганнибал является национальным героем Туниса (на территории этой страны некогда находился древний Карфаген). Многие посчитали, что роль должен был исполнить актер с североафриканскими корнями.

По данным источников, всего две недели назад активно обсуждались условия с потенциальными актерами и изучались места для натурных съемок в Италии. Теперь все эти планы заморожены. Фильм, который мог бы стать эпическим историческим блокбастером, пока остается только в сценарии.

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