Лариса Гузеева впервые за долгое время показала взрослую дочь Ольгу
Super: Гузеева впервые за долгое время поделилась снимком своей взрослой дочери
Фото: [соцсети]
Российская актриса, ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева редко балует поклонников фотографиями своей взрослой дочери. Но на этот раз она сделала исключение, пишет Super. В своем блоге артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена ее дочь Ольга. По словам Ларисы, фото получилось случайно, когда девушка не успела «состроить из себя чудище».
Фото: [соцсети]
В своем эмоциональном посте Гузеева трогательно высказалась о материнстве. Она призналась в любви к дочери и призвала всех женщин не бояться рожать детей.
Напомним, что Гузеева впервые стала бабушкой в прошлом году. В ноябре ее застали в аэропорту вместе с дочерью, которая держала на руках новорожденную девочку.
Сама Ольга родилась, когда Гузеевой было 40 лет. Отец девочки — бизнесмен Игорь Бухаров, с которым актриса состояла в браке.
Ранее Ольга активно вела свой блог, называя его личным дневником. Однако пару лет назад она удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Причиной стал непрекращающийся хейт и буллинг.
Ранее актриса Лариса Гузеева призвала запретить издевательства над животными в цирке.