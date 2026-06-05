Лариса Гузеева впервые за долгое время показала взрослую дочь Ольгу

Российская актриса, ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева редко балует поклонников фотографиями своей взрослой дочери. Но на этот раз она сделала исключение, пишет Super. В своем блоге артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена ее дочь Ольга. По словам Ларисы, фото получилось случайно, когда девушка не успела «состроить из себя чудище».

Фото: [ соцсети ]

В своем эмоциональном посте Гузеева трогательно высказалась о материнстве. Она призналась в любви к дочери и призвала всех женщин не бояться рожать детей.

Напомним, что Гузеева впервые стала бабушкой в прошлом году. В ноябре ее застали в аэропорту вместе с дочерью, которая держала на руках новорожденную девочку.

Сама Ольга родилась, когда Гузеевой было 40 лет. Отец девочки — бизнесмен Игорь Бухаров, с которым актриса состояла в браке.

Ранее Ольга активно вела свой блог, называя его личным дневником. Однако пару лет назад она удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Причиной стал непрекращающийся хейт и буллинг.

Ранее актриса Лариса Гузеева призвала запретить издевательства над животными в цирке.