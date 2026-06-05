Многие владельцы кошек знают этот домашний сценарий: стоит открыть ноутбук и начать работать, как питомец уже идет по клавиатуре или устраивается прямо на ней. Кажется, будто кот специально мешает из вредности, но специалисты по поведению животных видят в этом более милое объяснение, пишет GOOD Magazine.

Первая причина — внимание. Кошки быстро запоминают, какие действия вызывают реакцию хозяина. Если лечь на клавиатуру, человек почти наверняка заговорит, погладит, отодвинет или хотя бы посмотрит. Для питомца это уже успех.

Вторая причина — тепло. Ноутбуки и клавиатуры нагреваются, а кошки любят теплые поверхности. Для них техника может быть почти мини-грелкой, особенно если рядом нет солнечного света или уютного пледа.

Третья причина — запах. Вещи, которыми человек постоянно пользуется, сильно ассоциируются с ним у кошек. Эксперт по психологии животных Дэвид Сэндс объясняет: кошки активно используют запахи, чтобы обозначать близость и принадлежность. Поэтому ноутбук, одежда, кровать или телефон могут казаться питомцу продолжением любимого человека.

Исследование японского университета Tokyo University of Agriculture также показало, что кошки способны различать знакомых и незнакомых людей по запаху. Так что ноутбук для них — не просто предмет, а теплая поверхность, пахнущая хозяином и захватывающая все его внимание.

Иными словами, кот не обязательно саботирует работу. Скорее он говорит по-своему: «Ты смотришь туда, где есть я, тепло и твой запах. Значит, это и мое место».