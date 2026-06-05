В Талдомском округе приведут в порядок 30 км покрытия на региональных и муниципальных дорогах в этом году

В рамках ремонтного сезона 2026 года в Талдомском округе запланированы масштабные работы по обновлению дорожной сети: в общей сложности приведут в порядок около 30 км покрытия на региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В результате ремонта порядка 30 км на 2 региональных и 25 муниципальных участках улучшится транспортная доступность для 50 тыс. жителей и гостей округа. Люди получат комфортный проезд к своим домам, объектам социальной инфраструктуры и другим значимым местам.

Значительная часть работ выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: 16 км дорожного покрытия заменят на 2 участках региональных дорог, входящих в опорную сеть региона.

Конкретные участки уже определены, и на некоторых из них работы уже идут. Так, на дороге Талдом — Темпы между деревнями Пановка и Куймино специалисты Мосавтодора укладывают около 3,7 км новой дорожной одежды. Этот участок связывает близлежащие малонаселенные пункты, и его обновление существенно улучшит транспортную связь между ними.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.