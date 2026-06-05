Блогерша Энди Кикнадзе попала в ДТП в Москве: водитель погиб
The Voice: популярная блогерша Энди Кикнадзе попала в жуткое ДТП в Москве
Фото: [соцсети]
В Москве на улице Свободы в ночь на 5 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием известной блогерши Энди Кикнадзе, сообщает The Voice. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, после чего машина врезалась в столб. Удар был такой силы, что водитель скончался на месте до приезда медиков.
Сама Энди Кикнадзе и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали спасатели и бригады скорой помощи. Московская прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.
Это далеко не единственная трагедия на дорогах за последнее время, связанная с известными людьми. Ранее в Москве произошло другое жуткое ДТП, в результате которого погибла актриса и фотограф Ксения Добромилова.