Блогерша Энди Кикнадзе попала в ДТП в Москве: водитель погиб

В Москве на улице Свободы в ночь на 5 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием известной блогерши Энди Кикнадзе, сообщает The Voice. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, после чего машина врезалась в столб. Удар был такой силы, что водитель скончался на месте до приезда медиков.

Сама Энди Кикнадзе и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали спасатели и бригады скорой помощи. Московская прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.

Это далеко не единственная трагедия на дорогах за последнее время, связанная с известными людьми. Ранее в Москве произошло другое жуткое ДТП, в результате которого погибла актриса и фотограф Ксения Добромилова.