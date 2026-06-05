Итоги ПМЭФ-2026: 22 млрд руб. инвестиций привлекут в развитие агропромышленного комплекса Подмосковья

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, важным результатом участия региона в Петербургском международном экономическом форуме стали 6 инвестиционных соглашений в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 22 млрд руб.

Приоритетным направлением для вложений стало развитие молочного животноводства. В ближайшее время в регионе появятся современные молочно‐товарные фермы, которые существенно укрепят сырьевую базу Подмосковья.

Масштабные проекты стартуют сразу в нескольких округах. Так, в Наро‐Фоминском округе «Совхоз «Головково» реализует план по созданию фермы на 2300 голов фуражного стада. Объем инвестиций в этот проект составит 3,9 млрд руб.

В Зарайске компания «Сельхозпродукты» построит комплекс на 2400 голов. Вложения в него оцениваются в 3,3 млрд руб. В городском округе Щелково К(Ф)Х Цветкова В.Н. создаст ферму на 1000 голов крупного рогатого скота. На эти цели направят 1 млрд руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что немецкие партнеры продолжают развивать свои предприятия в регионе.