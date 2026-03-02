Банки не дают добро: россияне перешли на ломбарды в поисках быстрых денег

За последние полтора года на рынке кредитования наметился новый тренд: клиенты, получившие отказ в микрозаймах или банковских кредитах, все чаще обращаются за деньгами в ломбарды. Эту динамику подтверждают как представители отрасли, так и статистика, демонстрирующая существенный прирост объемов выдач под залог имущества.

Как пояснили эксперты, опрошенные «РГ», подобные организации не скованы такими строгими регуляторными ограничениями, как банки и МФО, и практически никогда не отказывают клиентам в ссуде.

Главный стимул для такого перетока клиентов — ужесточение макропруденциальных мер со стороны Центробанка. Регулятор ввел количественные лимиты на выдачу потребкредитов и займов гражданам с высоким уровнем риска и чрезмерной долговой нагрузкой. Как следствие, финансовые институты стали тщательнее отбирать претендентов, что привело к лавинообразному росту отказов, начавшемуся еще в 2024 году.

Как отмечает Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, в зоне риска оказались в первую очередь люди с неидеальной кредитной историей, высокими действующими обязательствами или нерегулярными заработками. «Таким заемщикам приходится искать обходные пути, и в условиях легального поля ломбарды становятся для них едва ли не единственным доступным вариантом», — прокомментировал ситуацию представитель МФК «МигКредит».

