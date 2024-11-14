Банки РФ выдали потребительские кредиты на сумму более 541 млрд рублей в ЦФО в сентябре

Отечественные банки в сентябре 2024 года предоставили заемщикам в Центральном федеральном округе потребительских кредитов на сумму более 541 млрд рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Центробанк РФ.

Уточняется, что это на 7,5% больше сентября прошлого года, тем не менее на 6,4% меньше, чем месяцем ранее. Спад объема в первый осенний месяц обусловлен ростом ставок и ужесточением макронадбавок, при этом средневзвешенная ставка по потребкредитам с учетом всех сроков кредитования в ЦФО выросла на 0,6 п.п. и составила более 24%.

Отмечается, что в целом по стране прирост портфеля потребительских кредитов также замедляется, хотя и сохраняет свой значительный объем. Так, на начало октября он составил свыше 15,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян надеются на снижение цен на квартиры.