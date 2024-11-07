Опрос: почти половина россиян надеются на снижение цен на квартиры

Специалисты девелоперской компании ССК провели опрос, согласно которому почти 50% россиян рассчитывают на снижение цен и готовы в таком случае купить квартиру. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Аналитики выяснили, готовы ли россияне на покупку квартиры при отмене льготной ипотеки, на фоне повышения взноса и других изменений на рынке недвижимости и в финансовой сфере.

Как показал опрос, 46,1% россиян могут пойти на ипотеку и другие формы покупки жилья, но лишь если начнут снижаться цены. 20,6% готовы на сделку по квартире при новых лимитах на ипотечный кредит. При этом 11,8% респондентов признались, что будут ждать возвращения льготной ипотеки.

Поучаствовали в опросе и россияне, которые все же решились на покупку жилья, несмотря на экономические и другие вызовы. 28,4% отметили, что взяли квартиру меньшей площади из-за скачка цен. Еще 14,7% не поскупились на покупку жилплощади в центре города, несмотря на бешеную стоимость.

Ранее сообщалось, что эксперт Стародубцев спрогнозировал понижение стоимости аренды квартира в РФ.