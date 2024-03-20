Банки в РФ обяжут получать согласие родителей перед открытием счетов подросткам

Банкам в РФ могут вскоре запретить заключать договор на открытие счета с подростками до 18 лет без предоставления согласия со стороны их законных представителей. Проект соответствующего закона был подготовлен депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, их инициатива уже была одобрена правительством, так же как и ЦБ. Об этом сообщило издание «Известия» .

Согласно информации журналистов, проект может быть внесен в Думу уже в среду, 20 марта. Как сообщил изданию Неверов, внести его планируется в ближайшее время.

По данным издания, проект предлагает внести поправки в статью 846 ГК и 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В случае первого планируется внести правку о том, что банки не вправе заключать договор с несовершеннолетними россиянами без письменного согласия от представителей. Во втором же, банки обяжут выдавать справки со счетов и вкладов либо подросткам, либо представителям.