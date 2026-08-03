Банковская тайна отменяется: юрист рассказал, спасут ли россиян купюры под подушкой и криптокошельки

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу поправки к системе финансового мониторинга, которые кардинально меняют степень прозрачности денежных потоков граждан. Теперь все переводы через Систему быстрых платежей и карты «Мир» будут централизованно стекаться в Росфинмониторинг через Национальную систему платежных карт. По сути, государство получает единую цифровую панораму движения рублей между счетами, и это, по мнению юриста Александра Хаминского, может породить цепную реакцию, прямо противоположную ожидаемой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и области поясняет: формально власти считают такой сбор информации допустимым, поскольку данные остаются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Однако на практике это означает фактическую отмену банковской тайны — каждый перевод, даже самый незначительный, становится видимым для контролирующего органа. Осознание тотальной слежки, предупреждает эксперт, неминуемо подтолкнет людей искать обходные пути. Первый и самый очевидный — возврат к наличным расчетам, которые невозможно отследить цифровыми методами. Второй — массовый уход в криптовалюту, где транзакции децентрализованы и не подконтрольны НСПК.

Но парадокс в том, что именно эти защитные реакции граждан могут свести на нет весь смысл реформы. Если люди начнут массово выводить деньги из безналичного поля, эффективность системы противодействия отмыванию доходов резко упадет — бороться с теневой наличкой и анонимными монетами куда сложнее, чем с прозрачными банковскими переводами.

Вторая системная проблема, которую поднимает Хаминский, кроется в размытости критериев подозрительных операций. Действующий перечень уже содержит сотни признаков, а теперь к ним добавились частые переводы на личные карты, крупные суммы и резкие колебания приходов-расходов в короткий промежуток времени. Автоматические алгоритмы будут безжалостно вычленять такие операции, но что произойдет, если система начнет массово сигналить по каждому второму клиенту? Итог, по мнению юриста, предсказуем: контрольные органы просто захлебнутся в потоке сообщений, и вместо выборочного надзора наступит паралич всей системы. Жесткость без селективности в итоге сделает фискальный контроль неэффективным, а сам процесс — бюрократическим адом как для граждан, так и для проверяющих.

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