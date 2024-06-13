«Бегите продавать доллары»: профессор Кричевский предсказал, что случится с американской валютой

Санкции США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) не скажутся критически на курсе рубля и ценах на продуктах. Такое мнение в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» выразил известный экономист Никита Кричевский.

12 июня Соединенные Штаты значительно расширили санкции против России. Так, американский Минфин ввел рестрикции против свыше 200 юридических лиц и более 30 физических лиц, в том числе из Китая. Под ограничения попали Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, Российская национальная перестраховочная компания.

«Я бы не рекомендовал сейчас скупать доллары по безумным ценам, как многие делают, а, наоборот, советовал как можно быстрее продавать. Подобная паника возникает при любых переменах. Но уже через несколько недель все отыграется назад. 200 рублей доллар стоит не будет», — прокомментировал ситуацию Кричевский.

Он выразил удивление, что подобные санкции по отношению к Мосбирже были введены так поздно, так как ЦБ РФ ждал их и готовился еще два года назад.

«Это не стало неожиданностью. Какое-то время поштормит, а потом все уляжется, и торговля валютой будет происходить на внебиржевых площадках или через третьи страны, как это делается и сейчас со многими товарами», — заявил эксперт.

Кричевский добавил, что не верит в полный запрет доллара в России и появления подпольного рынка американской валюты. Что касается роста цен на продовольствие, то, по его словам, у внутренних производителей они не зависят от валюты, а сыграть на введенных санкциях никто не рискнет.

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