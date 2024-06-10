ЦБ играет на укрепление рубля: эксперт предрекла повышение курса российской валюты

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В.Плеханова» Людмила Голощапова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что из-за сохранения Центробанком РФ ключевой ставки на уровне 16% курс рубля в ближайшее время будет повышаться.

«Жесткая позиция ЦБ всегда играет за крепость отечественной валюты. Поэтому с начала года доллар под давлением и ниже 90 рублей, евро — 96-98, а юань — 11-13. В дальнейшем значения дойдут до локального дна и начнут подниматься вверх», — объяснила Голощапова.

По ее словам, тому причиной целый ряд факторов — от политических до экономических, в том числе продовольственной безопасности.

«О девальвации рубля на сегодняшний период времени, на мой взгляд, речи по-прежнему не идет, так как валютные барьеры государства со стороны ЦБ достаточно устойчивы и будут удерживать эти границы до принятия корректирующих решений в части исполнения государственного бюджета 2024 года», — заключила эксперт.

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