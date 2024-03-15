Белоруссия ввела запрет на ввоз товаров через белорусско-литовскую границу

«Запрещены к ввозу для реализации и потребления: пиво, вина, воды, сусло виноградное, вермуты, прочие сброженные напитки, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки, одежда и прочие б/у изделия, а также б/у запчасти и принадлежности транспортных средств», – говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства Белоруссии.