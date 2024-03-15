Белоруссия ввела запрет на ввоз товаров через белорусско-литовскую границу
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Как приводится в постановлении премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, таким образом Минск отреагировал на недавнее решение Вильнюса закрыть два пограничных КПП.
В частности, к провозу на территорию Белоруссии со стороны Литвы запрещены автозапчасти, одежда и ряд продуктов.
«Запрещены к ввозу для реализации и потребления: пиво, вина, воды, сусло виноградное, вермуты, прочие сброженные напитки, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки, одежда и прочие б/у изделия, а также б/у запчасти и принадлежности транспортных средств», – говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Латвия пообещала создать железный занавес между Прибалтикой и Россией.