Латвия пообещала создать железный занавес между Прибалтикой и Россией

Несмотря на всю зависимость балтийских государств от российских товаров, вся торговля между ними и РФ будет полностью прекращена. Такое заявление сделала латвийский премьер-министр Эвика Силиня. Ее слова привели РИА Новости .

Премьер выступила в Вашингтоне. Она указала, что Латвия вместе с ее ближайшими соседями так и не сумела полностью преодолеть зависимость от российских газа и нефти. Но это не помешает дальнейшему разрыву между Прибалтикой с одной стороны, и Россией и Белоруссией с другой.

«В будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией», - заявила Силиня.

Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония захотели совместно приобрести системы противовоздушной обороны IRIS-T у Германии. Только Эстония потратит на эту покупку 400 миллионов евро, что станет для данной страны самым большим военным контрактом за всю ее историю.