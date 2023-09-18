Белоруссия закупит у России до полумиллиона тонн зерна в этом году. Соответствующее заявление сделал заместитель премьер-министра РБ Леонид Заяц в эфире местного телеканала «Беларусь 1» .

Там Заяц сообщил, что в 2023 году в Белоруссии были увеличены объемы зерна, выделяемого для общественного животноводства. Он заявил, что Белоруссия будет выделять почти 6 млн тонн собственного зерна и до 500 тысяч тонн зерна из РФ в 2023 году. В 2022 году этот объем составлял только 4,2 миллиона тонн. При этом Заяц уточнил, что больше полумиллиона тонн РБ закупать у РФ не станет.

Он также рассказал, что у республики имеется 100 тысяч тонн пшеницы, которую позже можно будет задействовать в продовольствии. Заяц привел пример: если какому-то государству будет нужна мука, то можно будет перемолоть пшеницу и продать, как муку.

Он также сообщил о том, что на российское зерно была установлена цена в 12 с половиной тысяч рублей за тонну без НДС. Вице-премьер отметил, что таким образом, белорусская сторона закупит зерно по себестоимости.