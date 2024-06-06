Белорусский инвестор запустит в Подмосковье крупное производство стройматериалов

Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор предприятия «Белорусская цементная компания» Александр Довгало.

Как отметил Андрей Воробьев, инвестиции в новое предприятие составят около двух миллиардов рублей.

«Импортозамещение сегодня приоритет. <…> Мы всегда готовы предложить бизнесу свою поддержку, комфортные условия для старта и развития, и это дает результат. Особенно приятно, когда заходят крупные игроки», — подчеркнул губернатор.

В состав нового предприятия войдут в том числе три завода — по производству сухих строительных смесей, железобетонных изделий и товарного бетона.

Александр Довгало, в свою очередь, отметил, что Московская область — это динамично развивающийся регион с большим потенциалом и перспективами.