Бензин по 150 долларов: аналитик сделал пугающий прогноз для водителей

Эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать энергетический кризис. Эксперт предупредил о риске блокировки ключевого пролива и рекордном подорожании сырья. Об этом пишут Известия .

Обострение противостояния между Израилем и Ираном способно вызвать серьезные потрясения на мировом энергетическом рынке. Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» допустил, что стоимость барреля может взлететь до 150 долларов. Причиной станет потенциальная блокада Ормузского пролива.

Специалист пояснил, что для большинства ближневосточных добытчиков, например Кувейта и Катара, этот водный коридор является единственным маршрутом для поставок своего сырья. Ирак обладает возможностью частично прокачивать нефть через турецкую территорию, а Саудовская Аравия способна задействовать трубопроводы, ведущие к Красному морю. Однако этих мощностей недостаточно, чтобы заместить гигантские объемы, проходящие через пролив.

Особенно уязвимым Юшков назвал Катар, экспортирующий сжиженный природный газ. У этого эмирата попросту нет обходных путей, и в случае перекрытия пролива весь его экспорт окажется запертым в акватории Персидского залива.

При краткосрочной блокаде котировки, по словам эксперта, резко пойдут вверх. Если же цены надолго закрепятся на экстремальных отметках в 120–150 долларов, это неминуемо вызовет падение глобального спроса и экономический спад. Аналитик отметил, что подобный шум дорогой нефти в итоге сократит мировое потребление, что невыгодно самим производителям. Для экспортеров гораздо полезнее постоянная напряженность, удерживающая цену выше 70 долларов, без опасных пиковых скачков.

Кроме того, Юшков добавил, что запредельная стоимость барреля способна спровоцировать деглобализацию. Транспортировка топлива на дальние расстояния станет просто нерентабельной.