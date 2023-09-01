Berliner Zeitung: Германия попала в жесткую зависимость от российских удобрений

Это произошло из-за того, что в стране отказались от газа из РФ. Теперь ФРГ не в состоянии производить в нужном количестве химикаты для сельского хозяйства.

По утверждению издания, львиную долю расходов при выпуске азотных удобрений составляют цены на газ и электричество. Они достигают 90%. Поэтому, когда ФРГ решила быть независимой от российского газа, цены на производство сельскохозяйственных удобрений резко взлетели. Немецкое сырье стало неконкурентоспособным на фоне удобрений из РФ. Примерно такая же ситуация наблюдается и по всей Европе.

Сейчас 95% всех используемых в немецком сельском хозяйстве удобрений приходит из-за рубежа. В основном их поставляют Бельгия и Нидерланды, но часть приходит и из России. Сама РФ в сезоне 2022/23 годов нарастила свой экспорт удобрений в 5 раз. Получается, что Германия просто сменила вид зависимости. Ранее она крайне зависела от газа, а теперь от удобрений.