Без единой бумаги. Пенсии по старости хотят назначать без заявлений

В России готовится переход на проактивный порядок назначения страховых пенсий по старости — без подачи заявления со стороны гражданина, сообщил в интервью ТАСС председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Глава СФР уточнил, что соответствующий законопроект уже разработан. В настоящее время пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца в ряде случаев оформляются в беззаявительном порядке. Следующим этапом реформы должно стать внедрение аналогичного механизма для пенсий по старости.

«Сейчас подготовлен законопроект, который позволит назначать такие пенсии без заявления. Надеюсь, его примут», — сказал Чирков.

В Минтруде уточняют, что механизм предполагает использование данных, уже имеющихся в распоряжении Социального фонда, — сведений о страховом стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах. Ожидается, что нововведения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Чирков также обратил внимание, что около 95% услуг Соцфонда сегодня доступны через одно электронное заявление. По массовым выплатам — детским и семейным пособиям — доля цифровых обращений достигает 99%.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье на региональные доплаты к пенсии с начала года направили более ₽1,7 млрд.