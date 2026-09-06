«Колючий щит от опухоли». В листьях облепихи нашли вещество, подавляющее рост раковых клеток

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВНИИЛар) выявили, что соединение, выделенное из листьев облепихи, способно тормозить пролиферацию злокачественных клеток. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Речь идет о казуариктине — природном полифенольном соединении. В рамках эксперимента его действие протестировали на стандартной клеточной линии рака шейки матки HeLa.

Клетки инкубировали с различными дозировками вещества. Оценку жизнеспособности проводили с помощью двух независимых методик: МТТ-теста и прямого подсчета соотношения живых и погибших клеток.

«Метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества», — говорится в сообщении института.

Как пояснила старший научный сотрудник ВНИИЛар Елена Жничкова, полученные результаты дают основание рассматривать казуариктин как перспективную молекулу для углубленных исследований.

«Мы зафиксировали, что вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком», — отметила она.

На следующем этапе исследователи планируют оценить цитотоксичность, антиоксидантные свойства и биодоступность соединения. Эти данные позволят определить, может ли казуариктин в перспективе стать полноценным фармацевтическим субстантом.

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