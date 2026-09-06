«Табу на грудку». Диетолог назвал аллергию и холестерин главными врагами любителей мяса птицы

Врач-диетолог в интервью aif.ru перечислил заболевания, при которых употребление курицы и индейки может навредить здоровью.

В первую очередь от этих видов мяса стоит отказаться людям с аллергией на данный продукт, а также пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, сообщил специалист.

«Нельзя употреблять курицу и индейку тем людям, у которых есть аллергические реакции на данные виды продуктов. Также нельзя есть такое мясо при терминальной стадии почечной недостаточности», — пояснил эксперт.

Кроме того, медики советуют исключить курицу и индейку из рациона при нарушении липидного обмена и повышенном уровне холестерина. Впрочем, в этом случае ограничение касается лишь жирных частей тушки — бедер и голеней, уточнили специалисты.

Еще одно предостережение касается пациентов с гипертонией. Блюдо из птицы может спровоцировать скачок артериального давления, однако лишь при условии, что оно приготовлено с чрезмерным количеством соли.

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