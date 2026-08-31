Без процентов и по коду: как будет работать цифровой рубль с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года оплатить покупку можно будет новым способом — через цифровой рубль. Эта форма денег не отменяет наличные и не угрожает банковским картам, а лишь расширяет возможности. О том, как пополнить виртуальный кошелек и расплатиться в супермаркете, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист, кандидат наук Инна Литвиненко.

Цифровой рубль официально становится третьей ипостасью национальной валюты с началом осени. Для доступа к новому формату достаточно обновить мобильное приложение банка-участника, где появится соответствующий раздел. Сам счет при этом будет храниться не в коммерческой структуре, а на платформе Центробанка. Средства можно переводить контрагентам или оплачивать товары, сканируя QR-код на кассе — комиссии для граждан не предусмотрены.

Вопреки ожиданиям, цифровой рубль не принесет дохода в виде процентов или кэшбэка: это не вклад, а исключительно средство расчета. Получить кредит или ипотеку с его помощью тоже не получится. Крупные продавцы обязаны обеспечить прием нового платежа уже с 1 сентября, тогда как для мелкого бизнеса сроки сдвинуты. Эксперт отметила, что перевод средств с цифрового счета обратно на обычный банковский происходит по курсу один к одному, что делает систему гибкой и удобной без риска потери сбережений.

Подробнее экономист рассказала о нововведении в эксклюзиве интернет-издания «Подмосковье сегодня».