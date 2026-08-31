На фоне заявлений Киева о возможном возобновлении переговоров с Россией в сентябре депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» призвал продолжать военные действия и добиваться завершения конфликта на условиях полной капитуляции Украины. По его мнению, любые договоренности на нынешнем этапе могут дать противнику возможность перегруппироваться.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что переговоры между российской и украинской сторонами с участием США могут возобновиться уже в сентябре. По его словам, Киев рассчитывает оживить переговорный процесс, который сейчас находится на паузе. Кремль в свою очередь подтвердил открытость к переговорам в Турции, но заявил об отсутствии необходимых предпосылок. На этом фоне Журавлев выступил против идеи рассчитывать на возвращение территорий исключительно дипломатическим путем.

«Реалии на земле может увидеть каждый, кто посмотрит на карту боевых действий», — заявил депутат.

По словам парламентария, российские войска находятся на подступах к Славянску и Краматорску, а группировка «Восток» приближается к Запорожью. Журавлев считает, что при таком развитии событий украинской стороне будет сложно рассчитывать на возвращение территорий, которые уже контролируются российскими военными. Депутат также заявил о необходимости расширять зону безопасности и допустил проведение крупных армейских операций.

«Я уверен, что мы можем этот пояс безопасности значительно расширить, если спланировать и провести несколько армейских операций, скажем, по форсированию Днепра и освобождению Киева», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что выступает за скорейшее завершение конфликта, однако не считает нынешний момент подходящим для уступок.

«Любые переговоры и уступки сейчас — лишь возможность для врага перегруппироваться, отдохнуть и продолжить противостояние с Россией с новыми силами», — заявил он.

По мнению Журавлева, Москва должна продолжать добиваться поставленных целей до окончательного завершения конфликта.

«Нужно дожимать до полной и окончательной победы», — заключил депутат.

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский будет «тянуть до последнего» и препятствовать проведению выборов на Украине, поскольку слишком много обещал народу, а текущая ситуация в стране не оставляет ему шансов на переизбрание.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.