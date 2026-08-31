Жителям Подмосковья в преддверии учебного года напомнили о схемах мошенников, связанных со школой

Главное управление региональной безопасности Московской области в преддверии нового учебного года напомнило жителям о схемах мошенников, связанных со школой.

Так, аферисты могут писать учителям от имени администрации образовательных учреждений и предлагать зарегистрироваться на поддельных платформах. Если педагог перейдет по ссылке и введет на сайте персональные данные, мошенники их похитят.

Также злоумышленники могут создавать чаты под видом официальных школьных групп и рассылать сообщения от имени учителей о компенсации расходов к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей Подмосковья в День знаний.