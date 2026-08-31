Педагоги в пятом поколении и выпускники вузов: школы Наро-Фоминского округа пополнили 38 специалистов

В преддверии Дня знаний школы Наро-Фоминского округа встречают 38 молодых педагогов. 27 из них уже имеют дипломы о высшем образовании, еще 11, будучи студентами выпускных курсов, решили начать педагогическую карьеру досрочно. Теперь к ним будут обращаться по имени-отчеству — статус обязывает. Педагоги признаются, что к этому им тоже нужно привыкнуть.

С молодыми кадрами встретились глава муниципалитета Роман Шамнэ, депутат Госдумы Денис Майданов и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов. Ощущения новичков — от трепетного волнения до уверенности, подкрепленной династийными традициями.



Многие из них — жители округа, но есть и те, кто приехал из других регионов. У каждого своя личная история. Ими молодые учителя охотно делились на встрече. Александра Гарашина вернулась педагогом в родную «шестую» школу. Привыкать к новому статусу помогают опытные коллеги, а поддержка директора Оксаны Очередной, по словам девушки, придает сил. Особый случай — Илья Суздалев. Для него выбор профессии был предрешен: Илья стал учителем в пятом поколении и с 1 сентября будет преподавать биологию в первой школе Апрелевки. Такие кадры в системе образования называют золотым фондом.



Власти округа уверены: свежая кровь и энтузиазм молодежи в сочетании с поддержкой опытных наставников дадут хорошие результаты в новом учебном году.