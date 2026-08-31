Экономист развеяла главные страхи о цифровом рубле

С 1 сентября крупнейшие банки и торговые сети подключаются к платформе цифрового рубля. Введение новой формы денег обрастет мифами: от тотальной слежки до принудительной замены карт. Экономист Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему цифровой рубль — это просто еще один инструмент, а не обязательная повинность, и кто сможет подсмотреть за кошельком.

В России с 1 сентября 2026 года стартует новый этап денежного обращения. Наряду с привычными купюрами и безналичными переводами официально появляется третья форма рублей — цифровая. Однако, вопреки слухам, принудительного перехода не будет. Открыть виртуальный кошелек на платформе Банка России можно исключительно по желанию.

Эксперт подчеркнула: работодатель или государство не вправе заставить гражданина пользоваться новым форматом. Если человек не захочет заводить цифровой счет, он продолжит расплачиваться наличными или картой без штрафов и ограничений. Более того, коммерческий банк, через приложение которого клиент заходит в систему, не видит, на что потрачены средства — доступ к этим данным есть у регулятора, но они защищены банковской тайной. Цифровой рубль не заменит вклады или кредиты, это сугубо платежный инструмент, который уже с сентября обяжут принимать крупные ритейлеры с выручкой свыше ₽120 млн.

Подробнее об этом эксперт рассказал в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».