Названы пять вещей, по которым миллениалов вычисляют за версту

Запас старых зарядок, черные легинсы, кеды конверс и привычка хранить коробки из-под айфонов — пользователи соцсетей составили список вещей, которые с точностью до года выдают возраст миллениалов. Оказалось, что 30-летних вычисляют не по морщинам, а по гардеробу и привычкам. Об этом сообщает Buzzfeed.

В Buzzfeed обратили внимание на вирусный пост, в котором пользователи собрали вещи и привычки, по которым безошибочно можно опознать представителя поколения миллениалов. В топе — привычка сохранять старые коробки от телефонов, коллекционировать зарядные устройства, провода и устаревшие гаджеты, которые жалко выбросить. Многие 30-летние до сих пор хранят CD-диски, игровые приставки, кассеты и мягкие игрушки, а также карточки из журналов и фишки из игровых автоматов.

Отдельная глава посвящена гардеробу. Миллениалы годами не расстаются со значками, ремнями с заклепками, майками на лямках одних и тех же цветов и, конечно, черными легинсами, которые можно носить с чем угодно. Еще один опознавательный знак — короткие белые носки, любовь к конверсам, а также джинсовым курткам. И, разумеется, прическа с боковым пробором — куда без нее.



В комментариях к посту пользователи не удержались от иронии: «Не забывайте про долги, список психических расстройств и собак, которых мы заводим вместо детей».



Ранее топ-стилист назвала три стрижки, которые сделают вас звездой осени 2026.