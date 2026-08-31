Вредная привычка: как умывание по утрам может навредить коже лица

Умываться по утрам вредно, потому что ночью кожа восстанавливается и покрывается естественным защитным слоем себума. Если утром сразу смыть его пенкой или гелем, можно пересушить кожу, нарушить ее барьер и даже спровоцировать новые высыпания. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач косметолог Мария Калинина.

По словам эксперта, пока человек спит, кожа продолжает работать, восстанавливаться, а сальные железы вырабатывают себум — смесь липидов, которая участвует в формировании защитного барьера кожи. Но если по утрам пользоваться агрессивными гелями, которые сушат кожу, начинаются проблемы.

«Себум — это не грязь. В нормальном количестве он помогает удерживать влагу и защищает поверхность кожи. Если каждое утро использовать агрессивное средство, например, с кислотами, тереть лицо, а после этого еще наносить подсушивающие продукты, может появиться сухость, стянутость и раздражение», — объяснила Калинина.

Если кожа сухая, чувствительная, склонная к раздражению, некоторым людям действительно достаточно утром ополоснуть лицо водой комфортной температуры. Особенно если вечером было полноценное очищение и уход.

«Многие люди пытаются очистить кожу как можно сильнее, до скрипа. Человеку кажется, что чем лучше он смыл жир, тем чище и здоровее будет лицо. Но ей не нужна стерильность. Если после умывания лицо стягивает, жжет или появляется шелушение, надо пересмотреть уход», — рассказала специалист.

Высыпания могут быть связаны с множеством причин, а слишком агрессивное очищение может раздражать кожу и усугублять уже существующие проблемы.

«При проблемной коже я бы не советовала экспериментировать и вообще перестать умываться. Лучше разобраться в причинах и подобрать уход. Иногда проблема действительно в слишком агрессивном очищении, а иногда избыток себума забивает поры, поэтому утром его надо смывать. Ситуации бывают разные», — рассказала косметолог.

Если после умывания кожа чувствует себя комфортно, значит, средство подходит и можно продолжать уход. А вот если появляются сухость, покраснение, шелушение или ощущение стянутости, можно попробовать умываться только водой.

«Главное не умываться слишком горячей водой, не тереть лицо полотенцем и не наносить средства, которые подсушивают кожу. Многие думают, что если появляется жирный блеск, нужно до скрипа его смыть, но из-за этого его появляется еще больше», — подытожила Калинина.

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