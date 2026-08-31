Екатерина Гусева подтвердила отношения с Дмитрием Дибровым

43-летняя нутрициолог и блогер Екатерина Гусева подтвердила роман с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым, пишет Super. Соответствующее признание она сделала в интервью Ксении Собчак.

По словам Гусевой, отношения с Дибровым начались уже после того, как он развелся со своей бывшей женой, 37-летней моделью Полиной Дибровой. Екатерина подчеркнула, что между ней и Полиной сложились абсолютно нормальные отношения.

Гусева призналась, что ее привлек интеллект Диброва. Она отметила, что они хорошо дополняют друг друга и вместе могут генерировать новые идеи и проекты. При этом она опровергла мнение, что телеведущий предпочитает исключительно молодых женщин.

«У него были женщины-ровесницы тоже. Почему так получилось с Полиной? Может, произошла какая-то химия», — предположила Екатерина.

Сама она не считает разницу в возрасте главным фактором в отношениях.

Сейчас Гусеву и Диброва связывают не только личные отношения, но и совместная работа: Екатерина помогла телеведущему освоить социальные сети. Пара также работает над инициативой по популяризации осознанного питания.

Ранее телесваха Роза Сябитова прокомментировала поведение Дмитрия Диброва после развода.