Самый богатый белком орех оказался бобовым

Диетолог Анита Мирчандани назвала арахис лидером по содержанию белка среди всех ореховых и орехоподобных продуктов — в нем около 25% белка, а его тонкая красная кожура содержит мощные антиоксиданты, поэтому чистить арахис перед едой не стоит, если вы хотите получить максимум пользы. Об этом сообщает Good Housekeeping.

Специалист в интервью Good Housekeeping отметила, что ботанически арахис относится к бобовым, но в кулинарии и ореховых смесях его всегда считают орехом. Белок составляет примерно четверть его массы. Кроме того, он богат фолиевой кислотой, ниацином и биотином, которые поддерживают рост волос и предотвращают их выпадение. Мирчандани подчеркнула, что красная кожица, которую многие счищают, содержит антиоксиданты, поэтому есть арахис лучше неочищенным.

Среди настоящих орехов почти не отстает миндаль — в нем около 21% белка, что сопоставимо с куриным мясом. При этом миндаль дополнительно богат клетчаткой и витамином Е, который полезен для зрения и кожи.



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