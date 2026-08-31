Назван известный препарат, который снижает риск деменции на 15%

Ученые выяснили, что прием статинов вскоре после выявления сахарного диабета второго типа может снизить риск развития деменции на 15% в течение десяти лет, причем чем раньше начата терапия, тем сильнее защитный эффект, однако даже отсроченное начало дает преимущество в 10%. Об этом сообщает The Lancet Regional Health — Europe.

Исследователи проанализировали данные 132 585 датчан, у которых диабет второго типа диагностировали в период с 2006 по 2019 год. Участников разделили на три группы: те, кто начал принимать статины в течение первого года после диагноза, те, кто начал через один–пять лет, и те, кто не принимал их в первые пять лет. За средний период наблюдения в 7,1 года деменция развилась у 2,7% участников. У тех, кто начал лечение в первый год после выявления диабета, относительный риск деменции оказался на 15% ниже по сравнению с теми, кто не принимал статины вовсе. При более позднем начале — через один–пять лет — риск снижался на 10%.

Авторы работы считают, что своевременное снижение уровня «плохого» холестерина особенно важно для пациентов с диабетом второго типа, поскольку они изначально входят в группу повышенного риска когнитивных нарушений.



Ранее ученые нашли неочевидный признак деменции, который проявляется задолго до первых симптомов.