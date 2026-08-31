В роддоме Подольска успешно прооперировали женщину с гигантским полипом эндометрия

Специалисты Подольского роддома успешно прооперировали женщину с гигантским полипом эндометрия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу с кровотечением. В ходе обследования у нее выявили полип эндометрия размером 8 на 1,5 см. Образование считается аномально крупным — в 99% случаев полипы разрастаются до размеров вишни.

Женщину направили на операцию. Врачам было необходимо удалить полип единым блоком вместе с ножкой и питающим его сосудом, чтобы избежать рецидива.

Операция прошла успешно. Образование оказалось доброкачественным. Пациентка на данный момент выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.