«Бездонная бочка»: Песков прокомментировал разногласия в Евросоюзе по поводу помощи Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейцам все сложнее расставаться с деньгами, которые они тратят на помощь Украине.

Он прокомментировал статью в Financial Times, в которой говорится, что в Евросоюзе не могут прийти к единому мнению по бюджету, что ставит под сомнение финансирование четырехлетней программы помощи Украине объемом в 50 млрд евро.

«Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», – заявил Песков журналистам.

Также он сказал, что российская экономика успешно адаптировалась к реалиям проведения СВО и обеспечивает армию всем необходимым для ее продолжения.

Financial Times в своей публикации привела слова европейского чиновника, который признал, что достичь бюджетного соглашения, включающего помощь Украине, будет очень трудно.